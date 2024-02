Olanda Under 17, Shane Kluivert incanta col 'tiraggiro': chi è e come gioca l'altro figlio di Patrick

Gol de Shane Kluivert. Países Bajos empata el partido.



| 1-1 | 49’#VamosEspaña pic.twitter.com/r5Z0iiUQOy — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) February 14, 2024

No, non siamo tornati indietro nel tempo di 25 anni, né ci vediamo doppio. Non stiamo parlando né di Patrick, grande attaccante olandese che ha giocato con la maglia del Barcellona tra le altre, né di Justin, il primogenito passato anche dalla Roma in Italia. A farsi notare è, esterno alto a sinistra a piede invertito che nel Torneo internazionale di Algarve, dedicato alla categoriaCerto, a vedere ilin Champions League con la prima squadra del Barcellona viene un po' da sottovalutare le prestazioni di Shane Kluivert, ma questo ragazzo del 2007 sta facendo vedere cose interessanti nelle giovanili blaugrana, delle quali fa parte dal 2017, quando di anni ne aveva dieci.e aspetta una chiamata di Xavi per mettere in mostra il suo talento ad altissimi livelli. Sempre partendo da sinistra per andare a calciare col destro.