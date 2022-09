Louis van Gaal, ct dell'Olanda, in conferenza stampa dopo il 2-0 alla Polonia, ha fatto il punto sui giocatori usciti acciaccati dalla sfida. "Koopmeiners è uscito dal campo per un trauma cranico. Deve ancora fare i controlli più specifici per essere sicuri della situazione, ma posso dire che, da quel che filtra dallo staff, sta già meglio. Non abbiamo corso rischi e lo abbiamo tolto dal campo subito per fare una scansione, essendo un colpo di quel tipo. Il problema più serio è l’infortunio di Depay".