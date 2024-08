Getty e Calciomercato.com

Laprotesta deldopo l'ingiustizia subita negli ottavi di finale contro l'Ungheria: canta l'inno di spalle alla giuria, poi gioca con un uomo in meno.L'Italia della pallanuoto maschile affronta la Spagna nella partita per il quinto posto delle Olimpiadi di Parigi 2024, ma non dimentica e porta avanti le polemiche per il grave torto abritrale subito nella partita con l'Ungheria, l'annullamento di un gol e un'espulsione che hanno condizionato l'incontro. L'Italia ha presentato ricorso, ma è stato respinto e c'è l'ipotesi TAS.

Dopo i torti arbitrali subiti nel quarto di finale contro l'Ungheria gli azzurri decino di girarsi di spalle rispetto arbitri e giuria durante l'inno.

Al 1° pallone conquistato il CT Campagna chiama timeout e Condemi si autoespelle. pic.twitter.com/b3BeyQ3mmV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 9, 2024

- Prima di scendere in vasca, gli Azzurri di Alessandro Campagna hanno deciso di protestare ancora con la giuria: il Settebello, dimostrando il proprio disappunto.- Anche la Spagna ha "partecipato" alla protesta: gli iberici lasciano prendere la prima palla allo sprinter italiano Francesco Condemi, il giocatore espulso ingiustamente contro l'Ungheria. poi Campagna chiama immediatamente timeout sostituisce Condemi tra gli applausi della Defense Arena. Condemi si è quindi tolto la casacca.

L'Italiacon la Spagna che si è adeguata abbassando i ritmi. In seguito la gara è ripresa regolarmente. La gara si è conclusa 11-9 in favore della Spagna, l'Italia si giocherà il 7°-8° posto finale.