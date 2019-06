Countdown finito: dopo mesi di attesa, il verdetto arriverà oggi. Intorno alle 18, a Losanna, il Cio assegnerà le Olimpiadi invernali 2026. Due le candidature in lizza: l'Italia, con Milano-Cortina; e la Svezia, con Stoccolma-Are. Nei giorni scorsi, le delegazioni sono arrivate in Svizzera per le ultime trattative, nell'intento di convincere gli ultimi indecisi. La votazione è prevista per le ore 16: saranno 83 i membri votanti, motivo per cui serviranno 42 voti favorevoli per vincere. In mattinata spazio alle presentazioni 'tecniche', nel pomeriggio a quelle 'emotive': in mezz'ora, l'Italia - con il primo ministro Conte, il videomessaggio del presidente della Repubblica Mattarella e le medagliate Goggia, Moioli e Fontana alterneranno video e discorsi per convincere il Cio. ​



12:22 Interviene Sala, sindaco di Milano: “Ci sono alcuni dati non secondari che mostrano come Milano - dopo il 2015 - sia passata da 5 milioni di turisti per anno a 9. E noi produciamo il 10% del Pil italiano. Abbiamo le spalle coperte e solide”.



12:20 Ecco Giorgetti: “Ci sono tre studi di università diverse, da Milano, a Roma a Venezia e tutte ci dicono che le risposte saranno importanti. Poi dobbiamo considerare la nostra esperienza dell’Expo che ci ha rilanciato a livello mondiale. E siamo usciti rafforzati da quella esperienza, senza contare che c’è tutto l’aspetto del turismo nelle Dolomiti”.



12:10 Giovanni Malagò, presidente del Coni, apre la conferenza stampa: "I membri del Cio ci hanno chiesto in particolare: trasporti, legacy degli impianti dopo i Giochi, alcuni protocolli particolari, e alcune domande su come ci siamo preparati per accogliere i parenti degli atleti e atlete. Dal mio punto di vista è stata una bellissima presentazione. E naturalmente ci hanno chiesto tutte le garanzie economiche, a cui ha risposto puntualmente il sottosegretario Giorgetti".



12:15 Il primo ministro Giuseppe Conte, intanto, è atterrato a Ginevra: ora è atteso a Losanna per il discorso al Cio.



11:48 E' terminata la presentazione italiana: a parlare, il presidente del Coni Malagò, il sottosegretario Giorgetti e il sindaco di Milano Sala.



10:40 Tutto pronto per la delegazione italiana: a breve, a porte chiuse, la presentazione della candidatura ai membri del Cio.