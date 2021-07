Torna a vincere la Francia, una delle grandi favorite, nel torneo olimpico di calcio in corso a Tokyo. I Bleus hanno battuto 4-3 in rimonta il Sudafrica, grazie ad una prestazione superlativa di Gignac, autore di una tripletta. Di Savanier, allo scadere, il gol vittoria.



Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Australia (0-2) si riprende anche l’Argentina, che batte grazie a un gol di Medina 1-0 l’Egitto, che nella prima giornata aveva fermato sul pari la corazzata Spagna.



L’Honduras vince 3-2 contro la Nuova Zelanda, finisce invece 0-0 l’attesa partita tra il Brasile e la Costa d’Avorio (93 minuti in campo per il milanista Kessie). I verdeoro restano in 10 dal 13’ del primo tempo per l’espulsione di Douglas Luiz (pareggiata al 79’ da quella di Kouassi) e non riescono a rompere il muro difensivo della nazionale africana.