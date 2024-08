Olimpiadi, i ragazzi del ciclismo su pista ci regalano la medaglia numero 27: è bronzo nell'inseguimento

, medaglia d’oro uscente a Tokyo 2020nella finalina di consolazione, chiudendo la loro prova col tempo di 3.44.197. Preceduti di oltre 2 secondi i rivali di giornata, che hanno stampato un 3.46.697.Un risultato importante per la nazionale guidata dal ct Marco Villa, costretto ad arrendersi nel penultimo atto della gara che offriva la possibilità di provare a confermarsi come squadra più forte al mondo dopo l’oro di Tokyo che aveva riportato l’Italia sul tetto del mondo a distanza di 60 anni dalla vittoria alle Olimpiadi di Roma.Grazie al bronzo nell’inseguimento a squadre, il capitano Filippo Ganna si mette in tasca la seconda medaglia in questa edizione delle Olimpiadi dopo l’argento, alle spalle del belga Evenepoel, nella cronometro individuale maschile.