Olimpiadi: l'Argentina sogna l'oro dopo la Copa America, Albiceleste favorita

un' ora fa

Archiviata la seconda Copa America consecutiva, l’Argentina campione del mondo in carica si appresta a scendere in campo per disputare anche le Olimpiadi di Parigi. Domani mercoledì 24 luglio alle 15 l’under 23 (nel torneo maschile le nazionali potranno proporre anche tre fuori quota) affronterà, allo Stade Geoffroy Guichard di Saint-Étienne, i pari gradi del Marocco. Entrambe inserite nel Gruppo B, insieme a Iraq e Ucraina, le due nazionali, insieme ad altre quattordici divise in quattro gruppi, si presentano con ambizioni diverse ma con un comune denominatore: fame di gloria.



L'Argentina, reduce dai trionfi del 2004 e 2008, punta al terzo oro olimpico. Tra i suoi pezzi pregiati figurano il difensore Otamendi, il centrocampista Beltran, il portiere Rulli e la giovane stella Julian Alvarez. Un mix di esperienza e talento che fa sognare i tifosi argentini di rivivere i fasti olimpici di Messi e compagni.



Il Marocco, invece, insegue il suo primo podio olimpico nel calcio maschile. La nazionale africana, reduce da un'ottima prestazione al Mondiale in Qatar, può contare su giocatori di spessore come il terzino ex Inter Hakimi, fuori quota, il promettente Ben Seghir e il fantasioso Oussama El Azzouzi. I marocchini, dopo le assenze alle edizioni di Rio de Janeiro e Tokyo, hanno le carte in regola a giocarsela alla pari con qualsiasi avversario.



Il tecnico argentino Javier Mascherano schiererà una formazione con il classico 4-2-3-1. Tra i pali troverà spazio Gerónimo Rulli, portiere del Villarreal, mentre la difesa sarà guidata dall'esperto Nicolás Otamendi del Benfica, anche lui fuoriquota, affiancato da Marco Di Cesare, e con i terzini Gonzalo Lujan e Bruno Amione. In mediana spazio a Hezze e Hernandez alle spalle dei trequartisti Thiago Almada, oggi in forza all’Atalanta United, con, sulle corsie esterne, Simeone e Echeverri, a supportare l'unica punta, il bomber Julian Alvarez.



Tarik Sektioui, il selezionatore del Marocco, di contro dovrebbe optare per il 4-3-3. Tra i pali giocherà Mohamedi, fuori quota, mentre in difesa spazio al quartetto formato da El Ouahdi, Tahif, Boukamir e Hakimi. In mediana potrebbe proporre Richardson e Kechta con El Khannouss in cabina di regia, lì pronto a proporre palloni da finalizzare per il tridente Akhomach, Ben Seghir e Ezzalzouli.



Per gli analisti albicelesti favoriti con l’1 a 1,75, distante dall’X a 3,50 e con il 2 alto a 4,60. A 2,35 è bancato, invece, l’1 del primo tempo, l’ X a 2,10 e il 2 a 4,90 . A 2,10, infine, è offerto l’1 del secondo tempo con l’X che moltiplica per 2,45 e il 2 per 4,55.