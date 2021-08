Tredicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo. Calciomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali aggiornamenti di oggi.: gli organizzatori delle Olimpiadi hanno registrato 29 nuovi casi legati ai Giochi, il conto totale delle infezioni sale a 382.​: ora in gioco l'italiana Alexandra Agiurgiuculese. Baldassarri 6° a metà gara.: una tempesta tropicale potrebbe colpire la zona di Tokyo a partire dalla notte tra sabato e domenica, in occasione dell'ultimo giorno dei Giochi. Previste piogge di scarsa intensità, ma possibili raffiche di vento a 65 km/h.: l'azzurro Abraham de Jesus Conyedo, cubano naturalizzato, viene sconfitto ai quarti dall'americano Snyder (6-0) e domani dovrà disputare il match di ripescaggio contro il perdente della semifinale tra il turco Karadeniz e l'americano Snyder. In caso di successo, Conyedo si giocherebbe poi il bronzo.: oro alla coppia Usa Ross/Klineman, 2-0 in finale alle australiane Artacho del Solar/Clancy. Bronzo alle svizzere Verge-Depre/Heidrich, che superano le lettoni Graudina/Kravcenoka.: scandalo doping per il Brasile semifinalista, che perde la schiacciatrice Tandara per potenziale violazione del regolamento antidoping. Come confermato dal Comitato olimpico brasiliano, positivo un test fatto prima delle Olimpiadi, la giocatrice viene esclusa per le ultime due gare a Tokyo e farà ritorno in Brasile dopo la squalifica.: non supera il turno Mattia Busato, che resta fuori dai primi tre.: vince il polacco Tomala, secondo il tedesc Hilbert e terzo il canadese Dunfee. L'italiano Agrusti 23esimo con 11' di ritardo, ritirati Caporaso e De Luca. Ritirato anche il 43enne francese Diniz, alla sua ultima gara e detentore del record del mondo (3h32'33").Programma ricco in questo venerdì. Si parte dalla marcia 50 km maschile, con Agrusti, Caporaso e Deluca in corsa. Poi tocca al karate, kata maschile con Busato, e alla ginnastica ritmica all-around individuale femminile con Agiurgiuculese e Baldassarri. Conyedo nella lotta libera maschile -97 kg, Palmisano-Giorgi-Trapletti nella 20 km marcia femminile. Busà nel karate kumite -75 kg. Alle 10.15 Paternoster e Balsamo in corsa nel ciclismo su pista femminile.