"Spero di portare una medaglia a Torino" aveva dichiarato Wilfried Singo prima di partire per il Giappone per disputare le Olimpiadi di Tokyo con la sua Costa d'Avorio.



In corsa per una medaglia il terzino granata lo è ancora: dopo aver superato il girone eliminatorio, domani con la sua Costa d'Avorio scenderà in campo contro la Spagna (alle ore 10 italiane) per la partita valida per gli ottavi di finale del torneo olimpico.