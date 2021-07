Seconda giornata delle Olimpiadi. In attesa dell’accensione del braciere, con la cerimonia inaugurale programmata domani, continuano le gare di softball e nel calcio.



9.34 - L'Italia del softball perde 1-0 contro l'Australia. Seconda sconfitta in due giorni per le Azzurre, che ieri avevano perso 2-0 contro gli Stati Uniti.



9.00 - Oggi è il giorno del calcio maschile. Questo il programma:

Alle 9.30 Egitto-Spagna

10 Messico-Francia

10 Nuova Zelanda-Corea del Sud

10.30 Costa d’Avorio-Arabia Saudita

12.30 Argentina-Australia

13 Giappone-Sudafrica

13 Honduras-Romania

13.30 Brasile-Germania



8.45 - Il direttore artistico Kentaro Kobayashi, ex attore comico, è stato cacciato da Tokyo2020, dove non dirigerà la cerimonia di apertura, a causa di una battuta sull’olocausto fatta 23 anni fa e rispuntata oggi dagli archivi tv. E’ la terza epurazione eccellente nel team di creativi che ha organizzato lo spettacolo in programma domani sera. Qualche giorno fa, infatti, era stato messo da parte. Keigo Oyamada, noto come Cornelius, compositore giapponese, per aver ammesso di essere stato un bullo quando era ragazzino.