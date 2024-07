Olimpiadi lunedì 29 luglio: gli italiani da medaglia, gare e orari

L’Italia ha conquistato altre medaglie anche nella domenica olimpica, ma ora gli Azzurri cercano altre imprese in questo. Qui un recap odierno con tutte le gare, gli orari, le finali e le sfide più importanti degli Azzurri. Scopriamo insieme chi può conquistare una medaglia. E in più ecco anche eventuali partite degli sport di squadra.09:00 Beach Volley: Fase preliminare uomini (vs Nicolaidis/Carracher)11:00 Equitazione: Concorso completo a squadre, finale salto a ostacoli (ev.

Dalle 12:00 Tennis: Secondo turno singolare maschile (Dalle 12:00 Tennis: Secondo turno singolare femminile (Dalle 12:00 Tennis: Secondo turno doppio maschile (Dalle 12:00 Tennis: Secondo turno doppio femminile (Dalle 12:00 Tennis: Primo turno doppio misto (12:00 Tiro sportivo: Carabina 10m ad aria uomini, finale (14:00 Pallanuoto: Turno preliminare donne (vs Francia)

14:10 Ciclismo Mountain Bike: Corsa uomini (15:00 Equitazione: Concorso completo individuale, finale salto a ostacoli (16:00 Judo: -57kg donne, gare per le medaglie (16:00 Judo: -73kg uomini, gare per le medaglie (16:48 Tiro con l’arco: Finali per le medaglie uomini a squadre (17:20 Canoa Slalom: C1 uomini, finale (17:30 Ginnastica Artistica: Finale a squadre uomini (

20:30 Nuoto: 400m misti donne, finale (20:50 Scherma: Sciabola individuale donne, gare per le medaglie (21:15 Scherma: Fioretto individuale uomini, gare per le medaglie (21:19 Nuoto: 100m dorso uomini, finale (21:25 Nuoto: 100m rana donne, finale (