Olimpiadi mercoledì 31 luglio: gli italiani da medaglia, gare e orari

L’Italia ha conquistato altre medaglie anche nel lunedì olimpico: l’oro clamoroso della spada a squadre, l’argento delle magiche “Fate”, il bronzo dell’infinito Paltrinieri. Ora gli Azzurri cercano altre imprese in questo. Qui un recap odierno con tutte le gare, gli orari, le finali e le sfide più importanti degli Azzurri. Scopriamo insieme chi può. E in più ecco anche eventuali partite degli sport di squadra.08:00 Triathlon: Individuale donne (

10:45 Triathlon: Individuale uomini (11:00 Badminton: Fase a gruppi, singolare uomini (12:26 Canottaggio: Quattro di coppia maschile, finale A (13:00 Tennis: Terzo turno singolare uomini (13:30 Tennis: Quarti di finale doppio misto (15:30 Tiro sportivo: Trap donne, finale (17:18 Judo: -70kg donne, gare per le medaglie (17:25 Canoa Slalom: C1 donne, finale (17:30 Ginnastica artistica: All around uomini, finale (

17:49 Judo: -90kg uomini, gare per le medaglie (18:30 Pallanuoto: Fase a gironi donne (19:30 Scherma: Finali per le medaglie sciabola uomini a squadre (20:36 Nuoto: 200m farfalla uomini, finale (21:07 Nuoto: 1500m stile libero donne, finale (22:00 Beach Volley: Fase preliminare uomini (