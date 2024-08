Getty Images

Arriva un’altra medaglia per l’Italia alle Olimpiadi in corso a Parigi. Nella capitale francese a brillare è il giovane talento di, 19enne di Grottaferrata. L’atleta ha conquistato la medaglia di bronzo nella disciplina del salto in lungo con la misura di 8.34, alle spalle del greco Miltiadis Tentoglou, vincitore della medaglia d’oro con 8.48, e il giamaicano Wayne Pinnock con 8.36.Furlani eguaglia 40 anni dopo il risultato di Giovanni Evangelisti, che ottenne la stessa medaglia ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984. Per l’Italia si tratta della medaglia numero 31, inattesa di quella di domani della coppia Tita-Banti, che scoprirà di quale metallo sarà la loro.

"Mi sono davvero stufato di piangere, poi sembro un piagnone… È stato incredibile, c’ho creduto sino alla fine, è stata l’emozione più grande che abbia ricevuto dalla mia vita. Credo sia stata una delle migliori gare tecniche della mia carriera. Sono contento sia venuta fuori una serie del genere, non ho parole così come per il lato emotivo: bisogna dare tempo ai giovani, con il processo poi migliorerò di più. Spero di essere stato di ispirazione per crederci sempre. Una medaglia olimpica vuol dire tanto, è qualcosa a cui ho sempre aspirato nella mia giovane carriera, spero sia solo la prima di tante”.