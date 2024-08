GETTY

Quello di Gianmarcosta diventando un vero e proprio. Il saltatore sarà impegnato questa sera nella finale dima la sua presenza è ora fortemente a rischio, dopo la ricaduta per i problemi diche già l'avevano colpito nelle scorse giornate.Con un post, il portabandiera azzurro ha espresso tutta la suaper una condizione fisica che difficilmente a questo punto gli permetterà di essere presente questa sera a. Questo quanto ha pubblicato su Instagram l'azzurro.

Un post che sa quasi di. La colica renale infatti non è passata, anzi lo ha costretto di nuovo in pronto soccorso dopo aver vomitato due volte sangue. Un vero e proprio incubo perche si era qualificato alla gara decisiva a fatica dopo giorni per lui complicati. Nella notte poi aveva aggiornato i suoi followers con un nuovo bollettino nel quale segnalava come i dolori fossero tornati: l'azzurro prometteva comunque di essere in pedana, una certezza che, con le ore, sfuma sempre di più.