Olimpiadi Parigi 2024, Tita/Banti nella storia della vela: secondo oro olimpico dopo Tokyo

41 minuti fa



L'Italia della vela è nella storia: il tandem azzurro Ruggero Tita e Caterina Banti bissa l'oro di Tokyo 2021 e conquista per la seconda volta consecutiva il titolo olimpico, nella classe Nacra 17. Ai due azzurri bastava il settimo posto nell'ultima regata, ma alla fine è arrivata addirittura la seconda posizione, che vale l'oro. Sotto il sole di Marsiglia, gli azzurri hanno scritto un altro pezzo di storia della vela e dello sport italiano.



LA DECIMA - La medaglia conquistata dal duo azzurro Ruggero Tita e Caterina Banti, vale all'Italia il decimo oro. Eguagliata, a tre giorni dal termine di questa spedizione parigina, la somma di medaglie del metallo più prezioso conquistate nell'ultima Olimpiade di Tokyo 2021. Adesso, all'Italia, basterà ottenere un altro titolo olimpico, per superare gli ori collezionati in Giappone. Quello di Ruggero Tita e Caterina Banti è anche il primo oro confermato dopo l'ultima spedizione olimpica.