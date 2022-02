Un'altra medaglia per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino. L'ha conquistata Omar Visintin che ha chiuso al terzo posto la finale di Snowboard Cross, grazie a una grande rimonta finale. Oro all'austriaco Haemmerle e argento al canadese Grondin. Ottavo posto per l'altro italiano Tommaso Leoni, eliminato in semifinale e poi ultimo nella small final dopo una caduta. L'Italia sale così a 8 medaglie, 2 oro, 4 d'argento e 2 di bronzo.