AFP via Getty Images

Olimpiadi, respinto il ricorso dell'Argentina per la gara con il Marocco

Redazione CM

un' ora fa



Niente da fare per l'Argentina. La commissione Disciplinare della Fifa ha respinto il ricorso presentato dalla nazionale Albiceleste per quanto accaduto a Saint Etienne nella gara contro il Marocco, valevole per la prima partita al torneo olimpico di calcio maschile.



L'ACCADUTO - La nazionale africana si è imposta per 2-1 dopo un episodio clamoroso che ha visto il direttore di gara annullare il gol del pareggio dell'Argentina, per fuorigioco, dopo quasi due ore di sospensione a causa di invasioni di campo e lancio di oggetti da parte dei tifosi. Al termine della gara, l'Albiceleste era andata su tutte le furie, tanto che il ct Mascherano aveva commentato così gli episodi: "Un circo mai visto, siamo alle Olimpiadi e non a un torneo di quartiere". Era, poi, stato presentato ricorso da parte dell'Afa per quanto successo. Questo, però, è stato respinto dalla commissione Disciplinare della Fifa.