Olimpiadi sabato 3 agosto: gli italiani da medaglia, gare e orari

Dopo l'argento nel canottaggio del venerdì, gli Azzurri cercano altre imprese in questo, giorno in cui continua anche il programma di atletica. Qui un recap odierno con tutte le gare, gli orari, le finali e le sfide più importanti della Nazionale italiana. Scopriamo insieme chi può conquistare una medaglia. E in più ecco anche eventuali partite degli sport di squadra.10:50 Canottaggio: Otto donne, finale A (Veronica Bumbaca, Alice Codato, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Elisa Mondelli, Giorgia Pelacchi, Aisha Rocek, Silvia Terrazzi, Emanuele Capponi)

11:00 Ciclismo su strada: Gara su strada uomini (Alberto Bettiol, Luca Mozzato, Elia Viviani)11:55 Atletica Leggera: 100m uomini, batterie (Chituru Ali, Lamont Marcell Jacobs)12:13 Vela: iQFOiL donne, medal race (Marta Maggetti)12:33 Vela: iQFOiL uomini, meda race (Nicolò Renna)15:30 Tiro sportivo: Skeet uomini, finale (ev. Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti)16:00 Judo: Torneo a squadre miste, gare per le medaglie (ev. Italia)17:00 Pallavolo: Turno preliminare uomini (Italia vs Polonia)17:00 Tennis: Singolare maschile, finale per il bronzo (Lorenzo Musetti)19:00 Scherma: Sciabola a squadre donne, finali per le medaglie (ev. Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile, Irene Vecchi)

19:35 Atletica Leggera: getto del peso uomini, finale (Leonardo Fabbri, Zane Wier)19:50 Atletica Leggera: 100m donne, semifinale (Zaynab Dosso)20:20 Atletica Leggera: Salto triplo donne, finale (Dariya Derkach)20:55 Atletica Leggera: staffetta 4x400m mista, finale (Italia)21:05 Pallanuoto: Turno preliminare uomini (Italia vs Romania)21:20 Atletica Leggera: 100m donne, finale (ev. Zaynab Dosso)21:28 Nuoto: 800m stile libero donne, finale (Simona Quadarella)