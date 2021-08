Grande equilibrio nelle semifinali del calcio in questa rassegna olimpica di Tokyo 2020. Nelle due gare in programma domani, secondo i betting analyst, le favorite per la finalissima dovrebbero essere Brasile e Spagna.

I brasiliani, campioni in carica, affrontano il Messico nel remake della finale di Londra 2012. Il passaggio del turno di Richarlison e compagni si trova in quota a 1,55 contro il 2,29 dei messicani. Nei 90 minuti, il segno «2» vale 2,08 volte la posta, mentre stessa quota per «1» e «X» a 3,35. Si prevede una semifinale simile nell’equilibrio anche per la Spagna che dovrà vedersela contro il Giappone. Si gioca a 1,54 il passaggio del turno delle Furie Rosse contro il 2,32 dei padroni di casa. Si trova in quota a 3,50 l’«1» giapponese nei tempi regolamentari, scende a 3,20 il segno «X», contro il 2,09 del «2» spagnolo.