Archiviati gli Europei, il calcio si sposta a Tokyo dove andranno in scena le Olimpiadi. I betting analyst vedono la Spagna come prima favorita per la medaglia d'oro in quota a 3,25, grazie all'apporto di giocatori che già all'Europeo hanno fatto la differenza, come Pedri, Dani Olmo e il portiere Unai Simon. Segue a ruota il Brasile campione in carica a 3,50, con il veterano Dani Alves a guidare la Selecao. Tra le possibili outsider, però, i bookie non escludono la Francia che potrebbe riscattarsi dalla delusione europea: un oro per i transalpini vale 6 volte la posta. L'Argentina, invece, sogna il bis a un mese dalla Copa America ma parte indietro: l'Albiceleste è infatti proposta a 9 così come i padroni di casa del Giappone, mentre la Germania è in quota 10 Subito un grande incontro nella prima giornata, con Brasile e Germania finaliste a Rio e avversarie nell'esordio a Tokyo. Verdeoro favoriti per il successo a 2,07, mentre la vittoria dei tedeschi è proposta a 3.55, più in alto del pareggio a 3,20. Primo incontro agevole invece per la Spagna, che contro l'Egitto è offerta a 1,20, con la vittoria degli avversari a 14,00 e il pari a 5,60.