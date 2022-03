Patrizio Oliva, ex pugile e noto tifoso napoletano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue considerazioni riguardo la vittoria del campionato da parte degli azzurri:



"Faranno di tutto per non farci vincere lo scudetto. Dopo quanto visto in Torino Inter faranno in modo (il sistema) che lo scudetto lo vincano le solite squadre. Ci impediranno di vincere per favorire il Milan, l’Inter e la Juventus".