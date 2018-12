Il Flamengo insiste per Gabigol, l'Inter detta le regole. Marco Correia de Oliveira, avvocato che curò il trasferimento di Gabriel Barbosa dall'Inter al Benfica, ha parlato a FcInterNews della situazione dell'attaccante brasiliano: "Il Flamengo è fortemente interessato al giocatore. Il Rubro-Negro ha una forza economica importante, nettamente superiore al Santos e a tutte le altre compagini nazionali. Ecco perché non avrebbero problemi a pagare la quasi totalità dello stipendio del giocatore. I nerazzurri chiedono più di 20 milioni di euro e vogliono una cessione a titolo definitivo dell’atleta. Per questo la trattativa non è così semplice”.



SCAMBIO CON LINCOLN - "Questa è l’altra idea della società nerazzurra, che vorrebbe inserire nella negoziazione il cartellino della punta classe 2000, o quantomeno ottenere una forte prelazione per il suo acquisto futuro. Così l’Inter abbasserebbe le proprie pretese e di conseguenza accetterebbe di facilitare uno sconto per lasciar partire Gabriel".