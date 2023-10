Doppio ex di Fiorentina e Cagliari, Lulù Oliveira ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della sfida fra le due squadre: "La Fiorentina, se diventa continua, può fare qualcosa di molto importante in questo campionato come lottare per il quarto posto. La Viola ha tutto per centrare un posto in Europa e provare a vincere la Conference League"



LUVUMBO - Mi piace molto: è molto veloce e ha un bel dribbling. Può diventare un attaccante importante. Mi ha detto chi lo conosce bene che ha pure la testa sulle spalle. Insomma, ha tutto per arrivare in alto



DIFESA VIOLA - Non mi convince. Ogni tanto prendono dei gol da polli come in Conference a Genk. Per arrivare in alto disattenzioni del genere non sono accettabili.