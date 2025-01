AFP/Getty Images

Oliver Kahn, interesse per lo storico club del Bordeaux

Pietro Siviero

14 minuti fa



Come riportato dal media francese Sud Ouest, l’ex portiere e attuale dirigente sportivo Oliver Kahn, sarebbe interessato all'acquisto del Bordeaux - storico club transalpino che milita nella quarta divisione nazionale (dopo la prima retrocessione dalla Ligue 1, della stagione 2021-22).



INTERESSE - L’ex estremo difensore del Bayern Monaco tra le altre e vice Campione del Mondo al Mondiale di Giappone e Corea del Sud 2002, vorrebbe formare una partnership con Jacques-Henri Eyraud (ex presidente dell'Olympique di Marsiglia), il quale avrebbe contattato il sindaco di Bordeaux per esprimere il suo interesse ad acquisire il club insieme a Kahn. Ora dovranno convincere l'attuale proprietario, ed ex del Lille, Gerard Lopez a vendere.