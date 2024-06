Oliver non espelle Rodri, Buffon glissa: "Non ho visto quell'azione in particolare..."

Getty Images for FIGC

Gianluigi, capo delegazione dell', ha parlato a Casa Azzurri all'indomani della vittoria in rimonta sull'Albania nella prima gara della fase a gironi:"Abbiamo dimostrato di essere una nazionale equilibrata che ha consapevolezza, con un inizio choc che poteva destabilizzare anche un certo tipo di convinzione abbiamo proseguito a giocare a macinare gioco, come ha detto il mister la nostra forza è quella di aggrappaci al gioco, abbiamo meritato ampiamente la vittoria. Il mister cerca sempre di trarre il massimo da quello che ha a disposizione, a volte utilizza il bastone a volte la carotina, penso siano degli strumenti inevitabili quando devi ottenere il massimo dai ragazzi".

"C'è il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, dipende come lo vuoi vedere: ieri bisogna porre l'attenzione sullo svantaggio e sulla serenità su cui siamo riusciti a rimediare, questo è stato il segnale più forte da prendere, poi c'è qualcosa da perfezionare, con un più di cinismo e rabbia probabilmente non avremmo rischiato al 90esimo di veder sfumare una vittoria fondamentale"."C'è molta somiglianza. Ad esempio nella gestione degli uomini e del gruppo, c'è un momento nel quale è bello essere amico, ma a volte devi far capire che sei un comandate, queste due cose alternate devono esserci se si vuole essere protagonisti fino in fondo".

"Di parate ne ha già fatte, anche di più difficili, ieri è stata una parata molto importante, il momento non lasciava più spazio a delle repliche nostre"."Le emozioni di ieri le ho rivissute rivedendo Del Piero, nonostante io sia uno che cerca di scordarsi il passato perché vivo nel presente. Ma rivedendo Alex qualche passaggino a quei ricordi l'ho fatto""Non ho visto in particolar modo quell'azione. A parte tutto, credo si stia parlando di un arbitro di grande livello".

L'episodio in cui, dopo un Real Madrid-Juventus 1-3 di Champions League nel 2018,per aver assegnato ai Blancos il rigore decisivo nel doppio confronto nel finale sullo 0-3 è rimasto nell'immaginario collettivo.. Gigi si è salvato in calcio d'angolo glissando...