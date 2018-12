Il giocatore dell'Olimpia Asuncion Maximiliano Olivera, trasferitosi in prestito dalla Fiorentina, ha salutato viola tramite Instagram: "Il giorno è arrivato, dopo 2 anni e mezzo oggi devo partire almeno per un tempo... Me ne vado felice, ringrazio a ciascuna delle persone che ho avuto al mio fianco in questi anni. Principalmente ai miei compagni, a tutte le persone che lavorano nel club, che non si vedono ma sono sempre al nostro fianco, ai due staff tecnici che ho avuto, e ai tifosi per il rispetto di sempre! Ho vissuto degli anni più belli della mia vita, in una delle città più belle del mondo. Ho vissuto molti bei momenti, ma abbiamo anche dovuto vivere degli altri, e in loro uno che mi unirà per sempre a quella città, quel club e i miei compagni, la partenza del nostro capitano, del nostro Davide, una persona incredibile che porterò per sempre con me , nel mio cuore! GRAZIE a tutti per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni! UN FORTE ABBRACCIO E FORZA VIOLA SEMPRE!!".