Se la Macedonia ci aveva spinti all’inferno (pensiamo peraltro cosa sarebbe successo col Portogallo) l’Argentina ci ha spiegato che risalirne non sarà semplice.ma tant’è: capita quando le convocazioni in azzurro sono gite premio allargate anche a 50 giocatori, impensabile ai tempi in cui Mancini stesso giocava (e c’era chi criticava Sacchi, facendo la conta dei suoi debuttanti in azzurro, dato allora letto come sinonimo di confusione). L’auspicio è di non rivederli mai più.Colpa di Mancini? Non solo. Mancano le alternative, in difesa ma non solo. In attacco forse la situazione è persino peggiore. Colpa dei club? No, colpa dei giocatori, che non ci sono. I giovani quando sono bravi giocano e s’impongono. Lo dimostra l’abbondanza che c’è in mezzo al campo, dove l’errore sarebbe continuare a puntare su chi ha fallito la qualificazione al Mondiale.Il rischio è quello che una formazione quasi sperimentale prenda un’altra imbarcata contro un avversario più forte – e ormai abbiamo capito che tanti sono più forti di noi – e che ha molte rivincite da prendersi contro l'Italia, per cui non avrà certo comprensione del nostro momento, anzi.Gravina lo sapeva, avrebbe dovuto saperlo anche il ct. Una banale dimenticanza o un sintomo di allineamento non più così perfetto come dopo l’eliminazione di Palermo?Gravina aveva fatto persino prima, dichiarando addirittura alla vigilia della partita che non si sarebbe dimesso anche in caso di non qualificazione. Profetico. La Nations League, che normalmente conterebbe poco e certo molto meno di un Mondiale, può stravolgere tutto e rimescolare certezze: 2 volte la Germania, più l’Inghilterra e l’Ungheria. A metà giugno sapremo quel che sarà della nostra Nazionale: il ct non si dimetterà mai, ma qualcuno potrebbe decidere per lui. E De Zerbi intanto non sta prendendo impegni...