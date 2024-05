Olympiacos, El Kaabi sfida la Fiorentina: "Ero senza soldi, oggi mi gioco una finale. Voglio il trofeo"

29 minuti fa



Manca ormai meno di una settimana alla finalissima di Conference League che vedrà contrapposte Olympiakos e Fiorentina ad Atene. La Fiorentina arriva sulle ali dell'entusiasmo dopo la qualificazione europea messa in tasca nella rocambolesca partita di Cagliari ma anche i greci saranno particolarmente agguerriti. Uno che ha ben chiaro quale sia l'obiettivo è Ayoub El Kaabi, bomber implacabile classe '93 e capocannoniere della Conference League che ai microfoni di Sky Sport ha lanciato il guanto di sfida alla squadra gigliata:



FOCUS - "Oggi lavoro al massimo, cercando di fare tutto nel modo corretto: dormire bene, mangiare bene. In passato non potevo permettermelo perché non avevo soldi. Ora ho tutto ciò di cui ho bisogno. Grazie a Dio, giocherò una finale di Conference League e darò il massimo per vincere quel trofeo, perché lo desidero davvero"