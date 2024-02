Olympiacos-Inter: formula, info e dove vedere lo spareggio di Youth League in tv e streaming

Dentro o fuori. L'Inter U19 di Christian Chivu si gioca oggi lo spareggio di Youth League: con una vittoria ad Atene in casa dell'Olympiacos, i nerazzurri approderebbero agli ottavi di finale del torneo. Calcio d'inizio alle 14 al Georgios Karaiskakis: si giocherà in gara secca e, in caso di parità dopo i primi 90′, non sono previsti i tempi supplementari, ma direttamente i calci di rigore.



FORMULA - I nerazzurri hanno chiuso il loro girone in Europa al secondo posto e ora devono giocarsi il passaggio del turno ai play off contro i campioni di Grecia in carica. Chi vince approda agli ottavi. In campionato la Primavera interista è prima in classifica, con 6 punti di vantaggio sul Milan.



DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) oltre che in streaming su Sky Go. Sarà possibile seguirla anche in diretta su Inter TV, disponibile anche su Dazn.