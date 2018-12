(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'ultima giornata del gruppo F di. I rossoneri sono a un passo dalla qualificazione ai sedicesimi di finale e possono anche permettersi una sconfitta di misura o di perdere con due gol di scarto ma segnando almeno due reti. Sotto gli occhi di Salvini presente allo stadio,OLYMPIACOS (4-2-3-1): Sà; Elabdellaoui, Vukovic, Cissé, Koutris; Camara, Guilherme; Ferfatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero. All. Martins.MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain. All. Gattuso.