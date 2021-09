Se sei un attaccante e vuoi attirare su di te l'attenzione e i riflettori di tutta Italia quale può essere la via più rapida da percorrere se non quella di segnare, segnare tanto, e farlo per di più contro due delle formazioni più seguite e importanti d'Italia?ha preso la via direttissima per il successo nonostante la giovanissima età e non ha alcuna intenzione di fermarsi anche perchéche oggi è più importante perfino di quello dei due club contro cui si è scontrato finora., confermato al timone della Primavera della Dea è ripartito con una formazione praticamente ridisegnata rispetto al passato segno di un piccolo cambio di era, necessario dopo le ultime due tribulatissime annate vissute dal torneo giovanile più importante d'Italia. L'Atalanta è mediamente più giovane d'età e ha una rosa molto più variegata del passato con tante opzioni e frecce nel proprio arco. Una di queste è proprioche all'esordio contro l'Inter è entrato dalla panchina e con una doppietta (azione personale e tiro a giro prima e colpo di testa in area poi) ha rimesso in piedi una partita che vedeva i nerazzurri di Milano in vantaggio 2-0, e decisa a favore dell'Inter soltanto nel finale. Un risultato diverso rispetto al 4-2 inflitto ieri alla Juventus con Omar autore del gol dell'1-0 con una splendida azione palla al piede conclusa con un destro a giro sul palo lontano.ma non ha alcun problema di ambiento, anzi,La struttura può ancora essere migliorata (e l'Atalanta sa lavorare bene su questi aspetti), ma per essere un classe 2004 ha già dalla sua rapidità, doti tecniche invidiabili e un'altezza che lo pone al di sopra della media per il suo ruolo. Omar ha infattiCrescendo, però, sta diventando una sorta dche segue fin da bambino, e che può giocare all'occorrenza in tutte le zone, certo, con un fisico che, crescendo, sta diventando leggermente differente dal suo.Come sempre quando si tratta di giovani talenti, l'Atalanta non era il solo club interessato ad acquistarlo dall'IFK Uddevalla, club in cui militava. La concorrenza era importante, macon il lavoro dell'agenzia Top Eleven Management in sinergia con gli svedesi di VMC Group, sono stati molto bravi e veloci nell’esporre il progetto Atalanta al ragazzo eOmar sarà sicuramente protagonista di questa stagione in Primavera in cui, comunque,Il sogno per lui resta quello di ripercorrere le orme di altri talenti che, piano piano, hanno raggiuntoCi sarà tempo, senza fretta, perché a Bergamo sono dei maestri in questa gestione. E Omar, seppur consapevole di non aver fatto ancora nulla, ha già un futuro roseo davanti a sé.