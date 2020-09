Arrestato il presunto assassino dell'arbitro Daniele De Santis e della compagna Eleonora Manta. Uccisi la sera del 21 settembre a Lecce, è stato arrestato Antonio De Marco, 21enne studente di scienze infermieristiche: secondo quanto riferito dal procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris in un breve incontro con i giornalisti, il giovane è di Casarano ed è stato, per un periodo, coinquilino delle vittime, affittando una stanza all'interno dell'appartamento.



Come riporta il Corriere della Sera, il movente è ancora da ricostruire, il fermo quindi è stato determinato da altri elementi: analisi delle telecamere, intercettazioni e perizia grafologica, il tutto raccolto nel corso delle indagini svolte dai carabiniere. "Ora speriamo in una sua confessione. In ogni caso da oggi la città di Lecce esce da un incubo" le parole di De Castris.