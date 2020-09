Tragedia a Lecce: in serata, infatti, un uomo e una donna sono stati uccisi in un condominio nei pressi di via Montello. Secondo quanto riporta l'Ansa, sono state identificate le vittime: l'uomo è Daniele De Santis, 33enne, arbitro di calcio di Serie C. Nel 2017, in un Pisa-Benevento, ha esordito anche in Serie B nel ruolo di quarto uomo. Secondo le prime informazioni, alcune persone avrebbero visto un uomo fuggire con un coltello dopo alcune urla.