Stefano Fiore a processo con l'accusa di omicidio stradale e lesioni stradali personali gravi: è questa la richiesta della procura di Roma per l'ex calciatore (tra le altre di Parma, Chievo, Udinese, Lazio, Valencia, Fiorentina e Torino, nonché della Nazionale) in relazione all'incidente che la mattina di Pasqua del 2017 causò la morte di una 22enne sulla via Flaminia nella Capitale. Secondo la ricostruzione dei magistrati, riferisce La Stampa, Fiore alla guida della propria vettura "per colpa, imprudenza ed in violazione delle norme sulla circolazione stradale" e soprattutto "procedendo ad una velocità eccessiva" non mantenendo una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che lo precedeva, colpiva l’auto provocando un tamponamento a catena, così da causare la morte di Prem Savio, 22 anni.



Il procedimento su Fiore sarà al vaglio del giudice dell'udienza preliminare Corrado Cappiello il 10 ottobre prossimo.