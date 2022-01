Rivoluzione in porta.: ieri le visite mediche, contratto per le prossime quattro stagioni, fino a giugno 2026, da circa 3 milioni di euro netti all'anno. Sarà il camerunese, che arriverà a Milano a luglio alla scadenza dell’attuale contratto con l’Ajax, il portiere del futuro per i nerazzurri. Che quindi riflettono suLo sloveno ha un contratto in scadenza a giugno 2022. L’idea dell’Inter, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è diAncora insieme per una stagione, in cui, gli insegnerà trucchi e segreti del mondo interista. Samir, 37 anni, sta iniziando a metabolizzare questo nuovo ruolo, che Marotta aveva già cucito addosso a Buffon ai tempi della Juve, quando arrivò Szczesny.Il suo agente, Fali Ramadani, come rivelato da calciomercato.com ) e non solo: andar via a giugno è un'opzione viva, le riflessioni sono in corso. Ma lo sloveno non sembra vedersi altrove e sembra capire quanto possa ancora essere importante il suo contributo quando chiamato in causa. Può restare un altro anno dunque, far spazio ad Onana ma rimanere comunque importante. Tra i pali come nello spogliatoio.