. Negli ultimi giorni sono circolatisui social, nei quali una 'gola profonda' all'interno dello spogliatoio avrebbe rivelato le reali motivazioni che avrebbero portato all'allontanamento del portiere dell'Inter dalla nazionale: secondo quanto si sente in questi audio,, cosa non veritiera. I giocatori del Camerun, riportano i media locali, si sarebbero infuriati e avrebbero chiesto l'allontanamento di Obama a Eto'o che, tuttavia, ha preferito che fosse Onana a lasciare il Qatar. Alcuni testimoni avrebbero identificato nel difensorel'autore degli audio, ma lo stesso giocatore ha smentito sul proprio profilo Facebook: "Mi è stata attribuita la paternità di queste considerazioni avvilenti e indegne. Ma io declino ogni mia responsabilità per questi squallifi nastri audio che hanno lo scopo di inquinare l'atmosfera e disturbare la Nazionale che ora pensa ad altri obiettivi. Mi riservo il diritto di adire le vie legali contro i veri autori e tutte le persone che si divertiranno a diffondere questi estratti e queste osservazioni con l'obiettivo di nuocere alla mia persona. Rimango sempre attaccato ai valori morali del nostro Paese".- Prosegue quindi la caccia alla gola profonda, nel frattempo il caso arriva anche nel Parlamento camerunense. Come riferisce Le Jour infatti,Il Ministro non era presente e in sua vece ha risposto, omologo delle politiche giovanili e dell'educazione fisica, che ha promesso di portare alla sua conoscenza le preoccupazioni del Paese.