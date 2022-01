, a chiudere definitivamente un affare partito diverse settimane fa e ora vicino allo striscione del traguardo. Il portiere dell'Ajax ha trovato da tempo un principio di accordo con il club nerazzurro e nelle idee dei dirigenti sarà lui il titolare per i prossimi anni, il sostituto naturale di un Samir Handanovic in scadenza di contratto. La situazione intorno al capitano, titolare dal 2012, resta fumosa e sarà un passo da affrontare successivamente, prima Marotta e Ausilio puntano a chiudere con il nazionale camerunese.Dopo 10 anni, come vi abbiamo raccontato ( QUI ), le strade possono anche separarsi con la Lazio in testa nelle idee dell'agente di Handanovic, Fali Ramadani, a meno che Samir non decida di accettare il ruolo di riserva, limando quei 3,2 milioni di euro netti annui che percepisce come ingaggio. Onana, 26 anni da compiere, è stato bloccato dall'Inter per iniziare un nuovo ciclo, per rinfrescare una casella rimasta bloccata per tanto tempo.- Arriverà a parametro zero e potrà essere uno di quei colpi di prospettiva e lungimiranza marchio di fabbrica di Beppe Marotta, che diverso tempo fa ha allacciato i contatti con l'agente Alberto Botines e spianato la strada., il primo probabilmente della sessione, sicuramente il primo da chiudere per giugno 2022. Nuovi contatti e incontri sono attesi nei prossimi giorni, con l'ad Marotta e il ds Ausilio cheche potranno arrivare nelle prossime settimane, da metà gennaio in poi, quando per lui, futuro svincolato, si aprirà la possibilità di siglare un precontratto con il nuovo club.