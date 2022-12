Dans cette vidéo amatrice, Rigobert Song explique à un proche ce qui a causé l'expulsion d'Onana pic.twitter.com/mR9iBRh58r — Jack Ebongue Abasiubong (@jack_ebongue) December 9, 2022

Emergono nuovi, scoppiato con l'e arrivato fino al Parlamento camerunese. A svelare alcuni retroscena del dissidio tra l'allenatore e l'estremo difensore dell'Inter è unafricano, che porta alla luceNel video Song, rivolgendosi a un suo collaboratore, dimostra tutta. “Il giorno della partita con la Serbia. Gli ho detto: ‘Non ho tempo per parlare di queste cose,Parlo con Aboubakar, Choupo-Moting e Anguissa che'", spiega l'allenatore. Proseguendo Song aggiunge: "In albergo invece di venire a parlare con me. E il presidente lo ha mandato... io non so dove”. Si comprende poi il motivo alla base del litigio: “, in campo si prende troppi rischi. Gliel’ho ripetuto:. E lui mi ha risposto:”. Quest'ultima la risposta che ha fatto infuriare il ct.La lite tra i due va avanti sui social, dove Onana ieri: “In un mondo in cui mentono tutti chi dice la verità è un rivoluzionario. Ma”. Laè altrettanto chiara: “Dato il clamore suscitato dalla diffusione di questa conversazione privata, devo precisare chedopo che è statocome c.t. dei Leoni Indomabili”