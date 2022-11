Il portiere dell'Inter Andrè Onana ha parlato prima di lasciare la Nazionale del Camerun ed il ritiro del Qatar per fare rientro in Europa, prima di volare in patria per qualche giorno di vacanza. Queste le sue parole riportate da Relevo: "Giusto o non giusto non importa, la cosa importante è che vinca sempre il Camerun a cui auguro il massimo della fortuna. Il mio gioco coi piedi dietro la scelta? No, non c'è niente di tutto questo, non c'entra niente".