La Juventus vuole chiudere il colpo Cristiano Ronaldo, provando ad attingere da diversi "serbatoi": cessioni, sponsor tecnici e un aiuto della famiglia Agnelli, quindi Fiat Chrysler Auto. Un affare, complessivo, tra cartellino (120 milioni di euro) e ingaggio del giocatore (30 milioni netti all'anno per 4 anni, che fanno 60 euro lordi a stagione) da 400 milioni di euro. E all'agenzia di stampa dire.it parla a Gerardo Giannone, operaio FCA dello stabilimento di Pomigliano D'Arco, che si trova in totale disaccordo con questa operazione: "Dopo Higuain, pure Cristiano Ronaldo? È una vergogna. Sono 18 anni che lavoro in Fiat, non c'è un aumento di paga base da 10 anni. Tutti gli stabilimenti sono in cassa integrazione, a Cassino stanno fermi per 5 giorni, a Pomigliano lavoriamo 11-12 giorni in un mese, si ferma pure Brugliasco".



STIPENDIO - "Con il suo stipendio si potrebbero dare 200 euro di aumento a tutti i dipendenti. In questi 10 anni abbiamo perso il 10,7% di inflazione, mai recuperato. FCA spende 126 milioni di euro annuali di sponsorizzazione, 26,5 solo per la Juve- continua- Lo scorso anno hanno fatturato oltre 20 miliardi di euro e poi si perdono per un pagamento contrattuale che non danno da 10 anni. E ora dopo Higuain pensano di prendere Ronaldo. È vergognoso, anche che nessuno abbia detto una parola. Faccio un appello alla politica, a quella di sinistra e al ministro Di Maio di intervenire".



SPONSOR - "La Fca quest’anno ha speso per 30 secondi di pubblicità nel Superbowl di quest’anno 5 milioni di euro. Il testimonial di un prodotto deve essere la sua storia. È una stupidaggine. E poi vai a vendere una Panda che mostri con Ronaldo vicino, a Napoli, Roma o Firenze. Ti diranno che una macchina juventina non la vogliono…".