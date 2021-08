Basiti x comportamento irrispettoso delle vigenti norme sanitarie dell’operatore produzione presentatosi a Chiavari senza #greenpass e #tampone - non consentendo regolare trasmissione match da parte di @ElevenSportsIT - danno x @LegaProOfficial e x fan @V_Entella/#Fiorenzuola — Marcel Vulpis (@MarcelVulpisRM) August 22, 2021

Nella Coppa Italia di Lega Pro è scoppiato un caso relativo alla mancata trasmissione in tv di Entella-Fiorenzuola. Tramite il suo profilo Twitter, il vicepresidente di Serie Cha preso posizione sull'accaduto: "Basiti per il comportamento irrispettoso delle vigenti norme sanitarie dell’operazione di produzione presentatosi a Chiavari senza Green Pass e tampone non consentendo la regolare trasmissione da parte di Eleven Sports, con un danno per i tifosi di Virtus Entella e Fiorenzuola”.