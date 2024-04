Operazione Nostalgia e CM, Ventola: 'Inter tra le più forti della storia, ma in attacco manca qualcosa'. Zaccardo: 'Motta per il post Pioli'

, in attesa dei raduni estivi, previsti pere perIncontri ai quali parteciperanno tantissime leggende ed ex campioni italiani ed esteri, dei quali presto scoprirete i nomi.- In occasione delfirmata Soka, Futbol Emotion e Operazione Nostalgia, cinque legends hanno intrattenuto gli appassionati di calcio e sport nel nuovissimo negozio presso il centro commerciale 'IL CENTRO' di Arese per un evento elettrizzante e ricco di sorprese.

- A partire dall'incontro die Goal.com con Nicola, Christian, Marco, Darioe Sergio, che tra una foto, un autografo e una sfida Football Bowling, hanno anche rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai nostri microfoni, sui temi più caldi dell'attualità."Mi aspettavo questo campionato da parte dell'Inter, si erano visti segnali nella seconda parte della scorsa stagione. Ha una rosa completa e sostituti importanti, che non fanno rimpiangere i titolari. Inzaghi è stato bravo a gestire bene la squadra, scegliendo gli undici titolari e utilizzando al meglio chi doveva entrare. A centrocampo non era facile tenere fuori Frattesi, lui ha scelto Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu ed ha avuto ragione".

"Un gioco che sinceramente penso di avere visto poche volte nella storia dell'Inter, mi sono permesso di dire questo perché Inzaghi fa giocare veramente bene l'Inter. Il gioco che piace a me, offensivo, con tutti alla ricerca dei movimenti senza palla per offendere. Vedi tutti e tre i centrocampisti che possono fare gol. Chi ha un centrocampo del genere a livello europeo? Forte tecnicamente e bravo negli inserimenti. L'Inter è davvero una signora squadra"-"In attacco bisogna ampliare la rosa, aumentare il peso offensivo. Ci sarà anche il Mondiale per club quindi i calciatori non si fermeranno mai. Le rose devono essere ancora più ampie se vuoi ambire al massimo".

"Sicuro con Scamacca, se continua così, è importante che conquisti fiducia. Con chiunque discuto, tra cui i giocatori attuali, con cui noi parliamo, siamo d'accordo sul fatto che Scamacca sia quello che deve tirare fuori quel qualcosa in più, perché vedono in lui caratteristiche importanti. Tecnicamente è forte, sa far salire la squadra. Gli manca un po' la continuità, più che di prestazione, perché fisicamente è sempre presente, proprio di statistiche e di gol. Se continua così, visto che sta cominciando a farne tanti, di sicuro Spalletti ci penserà. Poi ci sono Retegui, a me piace Raspadori che esce di più dall'area. Ma anche Chiesa, Zaniolo, anche nomi più di corsa per dare profondità e cambiare un po' l'idea di gioco. Qualcosa di importante può succedere".

"Ho giocato nel Milan, sono simpatizzante rossonero ed ero allo stadio l'altra sera. L'Inter ha due squadre, gli undici titolari e la panchina. Sono 20 titolari, ha meritato di vincere il campionato. Per il Milan è stato un anno particolare, è andata via una leggenda come Maldini nella dirigenza, sono arrivati tanti giocatori nuovi. Pioli è tanti anni che è al Milan, ha fatto bene e ha portato uno scudetto, ma ha preso il girone di Champions più difficile e purtroppo sono usciti. Purtroppo poi le cose in Europa League con la Roma e nel derby sono andate male, i tifosi sono dispiaciuti. Spero che dall'anno prossimo il Milan metta a posto la mancanza di continuità".

"Ibrahimovic e i dirigenti devono ricreare un Milan competitivo, perché l'Inter è già avanti e in più ha preso Zielinski e Taremi. Sarà difficile competere. Pioli? Lo conosco personalmente, è un grande signore. Come allenatore ha dato tanto al Milan, ha ancora un anno di contratto anche se sembra che le strade si possano dividere, probabilmente quest'estate, per il bene di tutti. Va solo ringraziato, poi deciderà la società se proseguire. Nel caso dovesse andare via, l'allenatore che in questo momento sta facendo molto bene, anche se è di un'altra squadra, ma è ambito da tanti club, è Thiago Motta".@AleDigio89