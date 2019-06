per riassaporare l'atmosfera di un tempo e rivedere i campioni di una volta:le leggende del pallone tornano in campoin un match che metterà di fronte glorie del calcio italiano e stelle del massimo campionato spagnolo.Il calcio è strano, a volte dà una seconda chance, l'occasione di prendersi una rivincita. Talvolta capita dopo poco tempo, come ilche nel 2007 potè vendicarsi ad Atene alzando la Champions in faccia al, che due anni prima lo aveva battuto nell'incredibile notte di Istanbul. Talvolta invece bisogna aspettare anni, decenni, per rivedere gli stessi protagonisti in azione per un secondo grande round:, una data marchiata a fuoco nella memoria dei tifosi della Vecchia Signora. Ultimo atto della Champions League, i bianconeri di, alla quarta finale europea consecutiva e freschi campioni d'Italia, contro i blancos, riportati in una finale di Champions dadopo 17 anni di astinenza. Partita in equilibrio fino al 67' e all'episodio rimasto nella memoria collettiva:, numero 8 delle merengues raccoglie il pallone in area, salta Peruzzi e insacca per lo 0-1. E' il gol vittoria, è il gol Champions, ma è soprattutto uno dei gol più controversi della competizione: complice quella- 21 anni dopo, due giocatori di quella Juve potranno provare a prendersi una rivincita simbolica., centrocampista inamovibile per Lippi, e, capocannoniere di quella edizione di Champions scenderanno in campo allo stadio Dino Manuzzi con Operazione Nostalgia Stars e contro, nella formazione de LaLiga Legends, ritroveranno molti rivali: a partire proprio dal match-winnerfino al suo collega di reparto, dal roccioso difensoree ad, subentrato nel finale, fino ache quella finale la vissero dalla panchina. Juventus e Real Madrid si sono affrontati altre volte da allora, ma per la prima volta saranno proprio quei giocatori, quei protagonisti del '98 torneranno sul campo per una nuova sfida:@Albri_Fede90