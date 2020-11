Buone notizie per Diego Armando Maradona. L'operazione d'urgenza per rimuovere un coagulo al cervello, infatti, è andata bene. Lo rende noto Sebastian Sanchi, portavoce del Pibe de Oro, che spiega: "L'intervento è stato un successo, Diego sta bene e riposa in stanza". Il medico dell'argentino, Leopoldo Luque, ha invece dichiarato: "Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue. Diego ha affrontato bene l'operazione, è sotto controllo e resterà sotto osservazione".



OPERAZIONE - Nei giorni scorsi l'ex stella del Napoli era stato ricoverato a La Plata, inizialmente per depressione e ansia, poi per il problema al cervello, motivo per il quale era stato trasferito a Buenos Aires. L'operazione è durata 80 minuti.