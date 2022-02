Chi mi legge, o anche solo chi mi conosce, sa che sia nella passata stagione, sia in quella corrente sono statoIn entrambi i casi dissi cheL’anno scorso,, l’obiettivo fu centrato solo nella mezz’ora finale dell’ultima partita, quella del suicidio napoletano contro il Verona.Questa volta,che, però, ha una partita in meno,Restare fuori dall’Europa che conta senza potersi consolare con due piccoli trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa.Devo ammettere che sarei davvero uno sciocco se,ma, soprattutto,non avessi il coraggio e l’onestà di cambiare opinione.Non si tratta di farsi travolgere dall’ondata emotiva che spinge una consistente parte dei tifosi juventini a pensare alla possibile conquista dello scudetto, ma di valutare con serietà e rigore quanto di nuovo e di prezioso ha portato il mercato invernale.Prima di tutto,che, se non è una sua alternativa, è perlomeno un complemento. In più - almeno fino a giugno -Ma che l’allenatore juventino, con questi tre, abbia a disposizione molte soluzioni è assolutamente certo.e potranno tornare utili per spezzoni di partita, però(di cui cinque su rigore) e non si capisce perché dovrebbe cominciare a rallentare nel momento in cui passa ad una squadra teoricamente più forte.Sarebbe, ovviamente, gravissimo, a maggior ragione se l’altro acquisto, Deniscon buona precisione e felicità di tiro.Quante volte, quando gli si è fatto notare i pochi gol fatti dalla squadra, Allegri ha replicato dicendo che mancavano quelli dei centrocampisti?. Primo, perché è arrivato il capocannoniere della serie A, secondo perché Zakaria sa fare tante cose, tra cui gol.a. L’ha mostrato con un bel grafico la Gazzetta dello Sport di oggi 3 febbraio.Ora non si tratta esattamente di un dettaglio, ma di una caratteristica precisa.CertoLa Juve probabilmente non era da scudetto nemmeno prima, maResta da vedere se e chi cederà tra quelle che la precedono. Dubito che sia l’Atalanta che, di solito nel girone di ritorno, vola. E allora chi?Non è un auspicio - ci mancherebbe - è una semplice possibilità.