A tempo (quasi) scaduto. Proprio sul gong, quando il tempo si stava per esaurire, Claudio Lotito ha dato la svolta decisiva per il futuro della Salernitana. Alle 22.15 di venerdì sera, infatti, è partita la pec indirizzata alla Figc. Il contenuto conferma le voci delle ultime ore: nessuna cessione, nessun accordo chiuso. Tutto - ovvero, il club granata - è ora nelle mani di un trust, che avrà il compito di amministrare la società e di concludere la cessione entro sei mesi, come indicato dalla Federcalcio. La questione è ormai chiara: le norme della Federazione, racchiuse nel Noif, vietano di essere proprietari di un club qualora se ne possieda un altro nello stesso campionato (e lo stesso vale per i parenti fino al quarto grado).



ATTESA - Il primo passo, dunque, è fatto. Per la gioia di Salerno e dei suoi tifosi, che hanno atteso a lungo novità dopo aver aspettato, con altrettanta ansia e frenesia, la promozione in Serie A, arrivata lo scorso 10 maggio dopo 23 anni. I prossimi step saranno verificare la bontà dell'operazione e la trasparenza dei rapporti, ma un primo passo è compiuto.



in aggiornamento