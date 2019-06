L'arrivo di Lele Oriali nella dirigenza dell'Inter è sempre più vicino: in settimana, infatti, dovrebbe arrivare la firma dell'ex calciatore, il cui ruolo è ancora da definire con precisione, ma sarà quotidianamente a contatto con Conte.



La novità di giornata, però, riguarda la Nazionale: Oriali, infatti, continuerà il ruolo da team manager con l'Italia di Roberto Mancini. Fino ad Euro2020, dunque, ricorprirà un doppio ruolo dividendosi tra Nazionale e nerazzurro. La conferma è arrivata dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nel corso del consiglio federale: "Oriali ha chiesto la possibilità di tornare in una società che sente emotivamente ancora sua. Rispettando la volontà di Oriali e Roberto Mancini abbiamo mantenuto l'opportunità per lui di continuare fino all'Europeo 2020 nelle sue funzioni relative alla Nazionale, credo non ci sia un precedente".