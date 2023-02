Crescere nell'Inter, fare la prima esperienza tra i professionisti in Olanda e poi tornare in Italia maturi, pronti. È questo il percorso che, negli ultimi anni, stanno seguendo diversi ragazzi che dopo il settore giovanile nerazzurro aggiungono un'esperienza al Volendam per abituarsi al calcio dei "grandi", grazie alla collaborazione tra le due società. È stato il caso di Samuele Mulattieri, 19 gol con gli olandesi nel 2020/21, è il caso in questa stagione di Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, gli ultimi due talenti ad aver compiuto il salto tra Italia e Olanda.



TRA AJAX E BOLOGNA - Tanti club, anche importanti, hanno messo gli occhi soprattutto sul trequartista classe 2002 negli ultimi mesi. PSV e Ajax, in Eredivisie, lo stanno seguendo costantemente. In Italia ci ha provato il Bologna già a gennaio, senza riuscire però a convincere l'Inter a trasferire subito il giocatore. A fine stagione, dopo un anno completo in Olanda, i dirigenti nerazzurri prenderanno una decisione sul futuro di Oristanio, seguito con attenzione anche dal ct Roberto Mancini, che presto potrebbe convocarlo per uno degli stage della Nazionale.