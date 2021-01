Direttamente dagli studi di SkySport, Corrado Orrico ha parlato del big match Inter-Juve e del ruolo di Eriksen nella squadra di Conte.



"Credo che vedremo una grande partita, con tanti campioni veri. Barella? È un giocatore completo, sa fare tutto: sa correre, è discretamente bravo tecnicamente, è capace di far gol e ha un eccesso di vigoria che dovrebbe però perdere anche con l’intervento dell’allenatore. Chiesa invece sembra uno di quei figli di papà pieni di personalità: fuori è distaccato ed elegante, ma in campo sputa l’anima. Alla Juventus gli hanno insegnato che gli servono di più i 20 metri in avanti che indietro. Eriksen? Acquisto sbagliato, chi non corre con Conte non gioca e lui è uno che ora passeggia per il campo. Ha sopportato Pirlo (alla Juve, ndr) per la sua genialità, se no lo avrebbe tolto volentieri perché gli servono giocatori di corsa".