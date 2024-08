Getty Images

Orsato a sorpresa: va in Russia! Sarà consulente tecnico della Commissione arbitrale russa

18 minuti fa



Daniele Orsato, a pochi giorni dall'addio all'organico della CAN (la Commissione Arbitri Nazionale di serie A e B), ha già un nuovo incarico: l'ormai ex numero uno degli arbitri italiani infatti sarà consulente tecnico della Commissione arbitrale russa. Lo annuncia la Federcalcio della Russia, che ha aggiornato l'organigramma aggiungendo come "esperto" Orsato nella commissione presieduta dal serbo Mazic, e che vede tra i membri altri ex arbitri internazionali di alto livello come l'argentino Pitana, il turco Cakir e l'uzbeko Irmatov.



Come riporta Sky, Orsato avrà funzioni prevalentemente di consulenza e analisi degli episodi e non un ruolo diretto nella formazione o nella designazione degli arbitri, e l'incarico a quanto filtra è fino al 31 dicembre 2024. Una scelta comunque a sorpresa per l'ex arbitro veneto per il quale, dopo la fine della carriera sul campo (ha chiuso con gli Europei in Germania, dove ha arbitrato quattro partite, l'ultima il quarto di finale tra Inghilterra e Svizzera), si era ipotizzato un ruolo dirigenziale tecnico o politico in vista delle prossime elezioni presidenziali dell'Aia (l'Associazione Italiana Arbitri).